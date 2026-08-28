عودة رودري

بعد سبعة أعوام وثلاثة أشهر و10 أيام عاد لاعب الوسط رودري إلى الملاعب الإسبانية، بعد أن شارك للمرة الأولى، الخميس، مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم في مواجهة أتلتيك بلباو، بالجولة الثانية من الدوري. وانتقل قائد المنتخب الإسباني إلى فريقه الجديد مقابل 76 مليون يورو، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي. ونزل اللاعب، بديلًا في الدقيقة 62 ليشارك في فوز حامل لقب الموسمين الماضيين، بثنائية نظيفة ويتصدر بها جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الريال. وكان آخر ظهور لرودري «31 عامًا» بقميص فريق إسباني مع أتلتيكو مدريد في 18 مايو 2019 أمام ليفانتي «2ـ2» لحساب الجولة الأخيرة من الدوري.(رويترز والفرنسية)