كأس الرابطة.. تشيلسي وفولهام إلى الدور الثالث

تأهل فريقا تشيلسي وفولهام الإنجليزيين بسهولة الخميس إلى الدور الثالث من كأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم على حساب لوتون تاون وويمبلدون بـ 2-0 و 3-0.

وفي المباراة الأولى سجل داني ويلبيك هدفًا مع تشيلسي في مباراته الرسمية الأولى على ملعبه تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وسجل ويلبيك هدفه بكرة رأسية، مستغلًا تمريرة عرضية من مالو جوستو ليرسلها بقوة إلى الشباك «50». وأضاف حكيم أودوفين مدافع لوتون تاون الهدف الثاني لأصحاب الأرض بالخطأ في مرماه «79».

ويطمح تشيلسي إلى تحقيق لقبه السادس في كأس الرابطة، بعدما توج بالبطولة خمس مرات سابقًا، كان آخرها موسم 2015.

وفي المباراة الثانية افتتح فولهام التسجيل عن طريق إميل سميث رو، الذي لعب كرة رأسية في الشوط الأول من تمريرة عرضية أرسلها كيني تيتي، قبل أن يضاعف رودريجو مونيز النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، برأسية أخرى من عرضية تيتي.

وكان هذا الفوز الأول لفولهام تحت قيادة المدرب الجديد ألفارو أربيلوا، الذي أجرى 10 تغييرات على التشكيلة بعد خسارته أمام تشيلسي في الدوري الممتاز يوم الإثنين.

واختتم الإسباني جونزالو جارسيا، الذي انضم للفريق في الصيف من ريال مدريد، التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع.