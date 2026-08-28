جونزاليس يخلف أويوس في إنتر ميامي

عيّن نادي إنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني كريستيان جونزاليس، مدربًا للفريق الأول، حامل لقب دوري «أم أل أس»، وذلك خلفًا لمواطنه جييرمو أويوس.

وأصدر النادي الأمريكي بيانًا صحافيًا، أوضح خلاله تعيين لاعب الجناح الأيسر الدولي السابق، جاء فيه: «أعلن إنتر ميامي أنه توصل إلى اتفاق مع كريستيان ألبرتو «كيلي» جونزاليس ليصبح المدرب الجديد للفريق الأول للنادي» مشيرًا إلى أن أويوس سيبقى في منصبه إلى حين الموافقة على تصريح العمل لجونزاليس.

وأضاف البيان :«يود إنتر ميامي أن يشيد بشكل خاص بأويوس، ويشكره على التزامه وتفانيه الكامل تجاه النادي، كما تجلى ذلك في استعداده لتولي هذا المنصب خلال هذه الفترة منذ رحيل ماسكيرانو التي بدأت أبريل الماضي».

ويحاول جونزاليس، المنحدر من روساريو، مسقط رأس ليونيل ميسي، قائد الفريق الأمريكي، تصحيح مسار إنتر ميامي المتعثر بعد مونديال 2026، تحت قيادة مواطنه أويوس.

ولعب جونزاليس، ابن الـ52 عامًا، في مركز الجناح الأيسر لفترة طويلة مع روساريو سنترال، وعمالقة أوروبا مثل إنتر الإيطالي، إضافة إلى فرق أخرى مثل فالنسيا وسرقسطة الإسبانيين، في مسيرة تخللتها أيضًا 56 مباراة دولية مع منتخب بلاده بين 1995 و2005.

وكان جونزاليس زميلًا لميسي مع «ألبيسيليستي» في بداية مشوار نجم برشلونة الإسباني السابق مع المنتخب، وانتقل إلى عالم التدريب 2020، إذ تولى قيادة ثلاثة أندية أرجنتينية قبل وصوله إلى ميامي.

وعانى إنتر ميامي من فترة عصيبة منذ توقف الدوري الأمريكي في منتصف الموسم تزامنًا مع كأس العالم 2026، على الرغم من ضم البرازيلي كازيميرو القادم من مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى صفوف الفريق.

وتجرّع إنتر ميامي بقيادة أويوس أربع هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة، لكنه أفلح في الحفاظ على المركز الثاني في المنطقة الشرقية، وتراجع بفارق 10 نقاط خلف المتصدر ناشفيل «49 مقابل 39».

وأُوقف أويوس الخميس الماضي، مباراة واحدة ونال غرامة مالية، بسبب انتهاكات فريقه المتكررة لسياسة الدوري بشأن التأخر في بدء المباريات، إذ كان اللاعبون يتأخرون مرارًا في العودة إلى الملعب بعد الاستراحة بين الشوطين.

وتولى أويوس، المدير الرياضي السابق لإنتر ميامي والصديق المقرب من ميسي، القيادة الفنية مؤقتًا في أبريل الماضي، بعد تخلي مواطنهما خافيير ماسكيرانو عن منصبه لأسباب شخصية، بعدما قاده لإحراز لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.