سان جيرمان يواجه ليل بعد تعثر البدايات

يواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، مساء الجمعة، نظيره ليل، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري، وذلك بعد تعثّره أمام رين في مستهل مشواره بنتيجة «2ـ2»، إذ يجد نفسه مطالبًا بإظهار قوته مبكرًا في القمة الأولى له خلال الموسم الجديد.

لا يعرف نادٍ بحجم باريس سان جيرمان فترات هدوء طويلة، وهو بطل أوروبا مرتين، والمرشح الأوفر حظًا لإحراز لقبه الخامس عشر في الدوري الفرنسي، والمُتوقع فرض هيمنته باستمرار، شعر بذلك في المرحلة الأولى أمام رين، إذ أنقذه هدفان متأخران للإسباني فيران توريس، الوافد الجديد، من خسارة ثانية تواليًا، بعد أولى أمام لانس في كأس السوبر الفرنسي.

ويفتقد سان جيرمان عثمان ديمبلي، الفائز بالكرة الذهبية، بعدما خرج بين الشوطين في مباراة رين، وبدا بعيدًا عن مستواه، ليتقرّر منحه راحة بعد نقاش مع الإسباني لويس إنريكي، مدرب الفريق.

وبسبب كأس العالم 2026، أظهر عدد من لاعبي سان جيرمان الدوليين حاجتهم إلى مزيد من الوقت لاستعادة كامل جاهزيتهم البدنية، وهذا ما يتيح الفرصة أمام ليل، صاحب المركز الثالث الموسم الماضي، والذي افتتح موسمه بفوز على أنجيه 2ـ0، لتحقيق نتيجة إيجابية، لكن الفريق يفتقد المغربي أيوب بوعدي، أحد أبرز عناصره، والذي انتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة قياسية بلغت 100 مليون يورو.