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حصة صباحية

2026.08.28 | 02:19 pm
انتظم لاعبو فريق إنتر ميامي الأمريكي، بحصة تدريبية صباحية، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق مونتريال، فجر الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.(المركز الإعلامي - نادي إنتر ميامي)
حصة صباحية

حصة صباحية

حصة صباحية