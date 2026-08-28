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حصة صباحية
2026.08.28 | 02:19 pm
انتظم لاعبو فريق إنتر ميامي الأمريكي، بحصة تدريبية صباحية، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق مونتريال، فجر الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.(المركز الإعلامي - نادي إنتر ميامي)
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