حصة صباحية

انتظم لاعبو فريق إنتر ميامي الأمريكي، بحصة تدريبية صباحية، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق مونتريال، فجر الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.(المركز الإعلامي - نادي إنتر ميامي)