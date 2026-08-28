بوستيكوجلو يفرض تدريبات على 4 نصراويين

يفرض الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، حصة لياقية على الحارس البرازيلي بينتو ماتيوس، والعراقي حيدر عبد الكريم لاعب الوسط، والمدافعين عواد أمان وماجد قشيش عصر الجمعة عقب إبعادهم فنيًا عن مباراة التعاون في الرياض ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن سعد الناصر سيخضع إلى جلسة علاج وتأهيل في الـ 05:00 مساء الجمعة جراء إصابته في مفصل القدم خلال الشوط الأول أمام الفتح في الجولة الافتتاحية من دوري «روشن»، وغاب بعدها عن مباراة الدرعية في دور الـ 32 من كأس الملك، وضد الرياض في الجولة الثانية، وعن مواجهة الاتفاق إضافة إلى مباراة التعاون الجمعة.

ويغيب بينتو إثر تلقيه بطاقة حمراء في الدقيقة 12 من مباراة الاتفاق، الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة.

وذكر المصدر أن بوستيكوجلو يُفكِّر في إشراك المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز ظهيرًا أيسر أمام التعاون وإعادة الفرنسي محمد سيماكان، الذي تعافى من شد عضلي بسيط، إلى عمق الدفاع بجانب عبد الإله العمري، على أن يستمر نواف بوشل في مركز الظهير الأيمن.

وافتتح حامل اللقب منافسات الدوري بالفوز على الفتح 3ـ0 والرياض 4ـ0 والاتفاق 3ـ2، ضمن الجولات الثلاث الأولى.