تمبكتي يغيب.. ويترقب قرار الأهلي

استبعد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، المدافع حسان تمبكتي عن مباراة الخليج، الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن المدافع الأزرق لم يتجاوز اختبارات الجاهزية البدنية والفنية التي تؤهله إلى المشاركة في هذه المباراة.

وأكد المصدر أن الجهازين الطبي والفني يعملان على إعادة تأهيل تمبكتي تدريجيًا حتى يستعيد كامل جاهزيته، قبل اتخاذ قرار إشراكه في مواجهة الأهلي ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، الثلاثاء المقبل، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

وتعرض تمبكتي إلى إصابة أسفل كعب القدم خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026، يوليو الماضي، غاب على إثرها عن معسكر فريقه الأوروبي في النمسا، والمباريات الأولى في الموسم الجاري.

ومنذ تعاقد الهلال مع تمبكتي في صيف 2023، لعب بالقميص الأزرق 103 مباريات، سجَّل خلالها هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

ويذكر أن الفرنسي كريم بنزيما من أبرز الغيابات الزرقاء في هذه المباراة إلى جانب مواطنه سايمون بوابري وسالم الدوسري وحمد اليامي بداعي الإصابة.