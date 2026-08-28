كيسيه.. يوفنتوس يعرض 15 مليونا وروما يتسلح بالمدرب

قدمت إدارة يوفنتوس عرضًا نهائيًا للدولي الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم السابق، مدته عاميْن، مع احتمال إضافة موسم ثالث، وراتب سنوي يبلغ نحو 15 مليون ريال، وفق صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» الايطالية، الجمعة.

وأكدت الصحيفة أن الصفقة لم تُحسم بعد، في ظل اهتمام روما بقيادة الايطالي جيان بييرو جاسبيريني، المدرب الذي قدّم الثقة لكيسيه قبل 10 أعوام، خلال محطتهما المشتركة مع أتالانتا.

وبدورها، ذكرت صحيفة «كورييري ديللو سوبرت»، الجمعة، أن روما لم يفقد الأمل على الرغم من إدراكه بأولوية يوفنتوس بالنسبة للاعب، وأن إدارة نادي العاصمة تستطيع تقديم عرض مادي أفضل لكيسيه، لكن ذلك يتطلب أولًا تسريح أحد اللاعبين الحاليين في قائمة الفريق.

يذكر أن كيسيه البالغ من العمر 29 عامًا مثّل الأهلي في 119 مباراة بين 2023 و2026، طبع بصمته فيها على 26 هدفًا، وتُوّج مع القطب الجداوي بدوري أبطال آسيا للنخبة في نسختيْه الأخيرتيْن، إضافة إلى كأس السوبر السعودي الصيف الماضي.