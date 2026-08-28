كوفاتش.. 20 مباراة سعودية وطرد خمسة لاعبين

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي إلى الحكم الروماني ستيفان كوفاتش قيادة مواجهة فريق الخليج الأول لكرة القدم أمام ضيفه الهلال، الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن.

ويبرز كوفاتش ضمن الحكام المعروفين في الكرة العالمية، وهو حكم كرة قدم روماني من أصل مجري، وأصبح حكمًا دوليًّا عام 2018، وحكمًا من النخبة في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2019.

ويعد الحكم الروماني وجهًا مألوفًا في الدوري السعودي، عقب قيادته 20 مباراة أشهر خلالها 121 بطاقة صفراء، وطرد 5 لاعبين، كما احتسب 9 ركلات جزاء.

وحضر كوفاتش في الملاعب السعودية للمرة الأولى في دوري المحترفين خلال موسم 2011ـ2012، حين أدار مباراة القادسية وهجر في الجولة الـ 25، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1ـ1، علمًا بأنه احتسب ركلة جزاء للقادسية وأشهر 9 بطاقات صفراء في تلك المواجهة.

وخلال مسيرته في دوري المحترفين السعودي أدار كوفاتش 5 مباريات لفريق الهلال، حقق فيها الأزرق 3 انتصارات أمام الشباب 5-1 موسم 2020-2021، وضمك 3-2 موسم 2024-2025، والاتفاق 2-0 الموسم الماضي، وحضر التعادل مرتين أمام القادسية 1-1 موسم 2016-2017 و1-1 أمام ضمك 2023-2024.

وتعد هذه المرة الثالثة أيضًا للحكم الروماني التي يقود مباراة مع الخليج، وكانت الأولى أمام الأهلي 2023-2024 وخسرها الفريق الشرقي 1-0، والثانية ضد القادسية 2024-2025 التي انتهت 1-1.

وقاد الحكم الروماني في الموسم الماضي 3 مباريات، ضمك والقادسية الجولة الـ11، والنصر والقادسية الـ14 والاتفاق والهلال الـ22.

وأدار كوفاتش 5 مباريات حتى الآن في موسم 2026-2027، بواقع 3 مباريات في الدوري الروماني، إضافة إلى مباراتين في تصفيات دوري أبطال أوروبا، وأشهر خلالها 27 بطاقة صفراء واحتسب ركلتي جزاء و6 بطاقات حمراء منها 3 من إنذارين.

يذكر أن كوفاتش أدار مباراتين في كأس العالم 2026، اليابان ضد تونس، والأردن مع الأرجنتين.