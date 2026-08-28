الاتحاد.. الشنقيطي يقترب من قائمة الفتح

اقترب مهند الشنقيطي، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، من المشاركة أمام الفتح، السبت، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وبيّنت المصادر ذاتها أن الشنقيطي أبدى جاهزية للمشاركة، على أن يحسم الألماني ينز فيسينج، مدرب الفريق، خلال التدريب الأخير، الجمعة، قرار ضمه إلى القائمة المغادرة إلى الأحساء.

وكان الشنقيطي تعرض لإصابة في جدار البطن خلال مواجهة الخلود في الجولة الأولى، وغادر الملعب عند الدقيقة 62، قبل أن يغيب عن مواجهتي القادسية والحزم في الجولتين الثانية والثالثة، إضافة إلى لقاء النجمة ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويختتم الاتحاد تحضيراته عصر الجمعة على ملعب النادي، قبل المغادرة إلى الأحساء استعدادًا لمواجهة الفتح.

وفي جانب آخر، يعود السنغالي ديون لوبي إلى خيارات الجهاز الفني بعد انتهاء عقوبة إيقافه التي حرمته من المشاركة أمام الحزم، ليرتفع عدد اللاعبين الأجانب المتاحين أمام المدرب إلى تسعة.

يُذكر أن الاتحاد يدخل مواجهة الفتح بعد تحقيق انتصارين وتعادل خلال الجولات الثلاث الأولى، فيما يبحث الفتح عن انتصاره الأول بعد خسارتين وتعادل.