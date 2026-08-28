تريبي يغادر المستشفى بعد 12 يومًا

عاد الفرنسي يائيل تريبي، مهاجم فريق كالياري الإيطالي الأول لكرة القدم، إلى منزله الخميس، بعد 12 يومًا من غرقه في حوض سباحة ما استدعى دخوله العناية المركزة في المستشفى، وفق ما أفاد الجمعة النادي الإيطالي.

وقال البروفيسور بييترو بيرينا، رئيس قسم أمراض الرئة السريرية والتداخلية في مستشفى ساساري، في بيان صحافي، صادر عن كالياري: «غادر المريض المستشفى بعد ظهر يوم الخميس وهو في حالة صحية جيدة عمومًا، بعد مسار علاجي أظهر تحسنًا تدريجيًا وملحوظًا».

وأضاف البروفيسور: «أظهرت الفحوصات التي أُجريت خلال فترة إقامته في المستشفى تحسنًا، ما سمح لنا بالتخطيط بهدوء لخروجه».

ولم يحدد البيان ما إذا كان تريبي سيستأنف التدريبات، أو حتى موعد عودته إلى الملاعب.

وغرق تريبي، صاحب الـ20 عامًا، في حوض سباحة 16 أغسطس في بورتو سيرفو، شمال سردينيا.

وأعلن كالياري بعد يومين أنه أفاق من غيبوبته من دون أي أعراض عصبية ظاهرة.

وانضم المهاجم الفرنسي، خريج أكاديمية كريتيل للشباب، إلى كالياري عام 2023، ولعب في صفوف فرق الشباب بالنادي الإيطالي، ثم انتقل إلى الفريق الأول فبراير 2026، وشارك في 8 مباريات في الدوري الإيطالي وسجل هدفًا.