النصر تغيير وحيد.. والتعاون قائمة جديدة

حافظ فريق النصر الأول لكرة القدم، على غالبية لاعبيه، مقابل تغييرات واسعة في صفوف التعاون منذ آخر مواجهة جمعتهما، يناير الماضي، قبل تجدد اللقاء بينهما، الجمعة، على ملعب «الأول بارك»، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وبدأ النصر مواجهة يناير التي كسبها القطب العاصمي بهدف دون رد، بتشكيلة ضمت البرازيلي بينتو، وسلطان الغنام، والفرنسي محمد سيماكان، والإسباني إينيجو مارتينيز، وسعد الناصر، والفرنسي كينجسلي كومان، وعبد الله الخيبري، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي جواو فيليش، ومواطنه كريستيانو رونالدو قائد الفريق.

وحافظ النصر على 10 من أصل 11 لاعبًا من تلك التشكيلة في قائمته الحالية، فيما يعد بروزوفيتش المغادر الوحيد، مقابل انضمام البرتغالي سامو كوستا إلى خط الوسط، وظهوره أساسيًا في آخر مباريات الفريق أمام الاتفاق.

وعلى النقيض، لم يبقَ في التعاون سوى أربعة لاعبين من التشكيلة الأساسية التي واجهت النصر، وهم البرازيلي مايلسون، متعب المفرج، أشرف المهديوي، ومحمد العقل، فيما غادر سبعة لاعبين.

وانتقل محمد محزري إلى الهلال، ومحمد الدوسري إلى نيوم، ووليد الأحمد إلى القادسية، ومشعل العلايلي إلى الاتفاق، فيما رحل هوجو إلى عجمان الإماراتي، وأنجيلو فولجيني إلى الخليج، والكولومبي روجر مارتينيز إلى الشباب.

وعوّض التعاون جزءًا من تلك المغادرات بوجوه جديدة، برز منها في تشكيلته الأخيرة عبد الرزاق حمد الله، ونديم بايرامي، وأوسكار دورلي.

ولم يقتصر التغيير على اللاعبين، إذ يدخل الفريقان المواجهة بجهازين فنيين مختلفين عن اللقاء السابق، حيث يقود الأسترالي أنج بوستيكوجلو النصر بدلًا من البرتغالي جورجي جيسوس، فيما يتولى الصربي زاركو لازيتيتش تدريب التعاون خلفًا للبرازيلي بريكليس شاموسكا.