6 فرق تحدت النقص.. والنصر حالة خاصة

تجنبت ستة فرق تعرض لاعبون منها للطرد، الخسارة قبل انطلاق الجولة الرابعة في دوري روشن السعودي الموسم الجاري، محققة ثلاثة انتصارات ومثلها من التعادلات، مقابل هزيمة واحدة، حتى نهاية مباريات الجولة الثالثة.

وجمعت الفرق المنقوصة 12 نقطة من أصل 21 ممكنة، بعدما انتصر النصر ونيوم والاتحاد، وتعادل الاتحاد والرياض والفيصلي.

وجاء فوز النصر على الاتفاق 3ـ2 الحالة الأبرز، إذ طُرد البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس مرماه، عند الدقيقة 12، قبل أن يستقبل الفريق هدفين ثم يقلب تأخره بثلاثية سجلها السنغالي ساديو ماني «74 و90» وعبد الإله العمري «77».

وأكمل النصر 78 دقيقة من الوقت الأصلي بعشرة لاعبين، ليصبح الوحيد الذي قلب تأخره بعد الطرد إلى انتصار، وصاحب أطول مدة لعب بالنقص بين الفرق الثلاثة الفائزة.

وكان نيوم أول المنتصرين بعشرة لاعبين، بعدما حافظ على تقدمه أمام الفيحاء 2ـ1 إثر طرد علاء آل حجي عند الدقيقة 62. وكرر الاتحاد السيناريو أمام القادسية، محافظًا على انتصاره 1ـ0 بعد خروج السنغالي ديون لوبي بالإنذار الثاني عند الدقيقة 47.

وفي حالات التعادل، خرج الاتحاد بنتيجة 1ـ1 أمام الخلود بعد طرد البرتغالي دانيلو بيريرا عند الدقيقة 58، وتعادل الرياض 3ـ3 مع الشباب عقب طرد الفرنسي قادر كيتا عند الدقيقة 61، فيما حافظ الفيصلي على نتيجة 1ـ1 أمام الفتح بعد خروج عيد المولد بالإنذار الثاني.

وسجل الرياض الخسارة الوحيدة، بعدما طُرد الأوروجوياني رودريجو أباسكال عند الدقيقة السادسة أمام الاتفاق في الجولة الافتتاحية، قبل أن تنتهي المواجهة بخسارته 2ـ4.

وتوزعت الحالات السبع على خمسة أندية، بواقع حالتين للاتحاد ومثلهما للرياض، وحالة للنصر ونيوم والفيصلي. وجاءت خمس حالات ببطاقات حمراء مباشرة، مقابل حالتين بعد الإنذار الثاني.