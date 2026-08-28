«فلاشينج ميدوز».. نجمات التنس بين اللقب والتعويض

تسجّل منافسات لقب فردي السيدات، في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز»، المُقرر انطلاقها الأحد المقبل، مشاركة مجموعة من الأسماء التي تضع لقب البطولة نصب عينيها، إما لتعويض إخفاقات العام، أو لإثبات الذات.

أظهرت اليابانية نعومي أوساكا، صاحبة التصنيف الـ13 عالميًا، الفائزة باللقب مرتين، لمحات من مستواها القديم، عندما وصلت إلى الدور نصف النهائي في نيويورك العام الماضي. وفي يوليو الماضي، تأهلت اللاعبة البالغة من العمر 28 عامًا إلى دور الثمانية ببطولة «ويمبلدون» للمرة الأولى في مسيرتها، لكن الفائزة بأربعة ألقاب في ​البطولات الكُبرى ستخوض معركة لا تقتصر على منافساتها فحسب، في سعيها للفوز بلقبها الأول في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، منذ بطولة أستراليا المفتوحة 2021، حيث عانت من الإصابات والإرهاق طوال الموسم.

وبسبب إصابة في القدم، انسحبت نعومي من نهائي بطولة باد هومبورج المفتوحة في يونيو الماضي، كما انسحبت من بطولة سينسناتي المفتوحة أغسطس الجاري، بسبب الإرهاق. لكن اللاعبة اليابانية تأمل أن تكون قد استراحت واستعادت نشاطها بحلول موعد انطلاق المنافسات في «فلاشينج ميدوز».

بدأت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الثانية عالميًا، 2026 بأداء قوي بعدما فازت ببطولة أستراليا المفتوحة، وهو لقبها الثاني في البطولات الكبرى، بعد بطولة «ويمبلدون» 2022، لكن الأمور ساءت منذ ذلك الحين بالنسبة للاعبة البالغة من العمر 27 عامًا، التي خرجت من بطولة فرنسا المفتوحة في الدور الثاني، ولم تتمكن من تجاوز الدور الثالث في «ويمبلدون».

ولا تصب التوقعات في صالح إيلينا في ‌بطولة أمريكا المفتوحة، وهي الوحيدة ‌من البطولات الأربع الكبرى التي لم تصل فيها إلى دور الثمانية، ومع ذلك، أثبتت ​أنها ‌على ⁠مستوى التحدي ​في ⁠بطولة كندا المفتوحة التي نظمت أغسطس الجاري، بعدما تغلبت على نعومي، والأمريكية كوكو جوف، قبل أن تخسر أمام إيجا شفيونتيك في النهائي.

وفاجأت التشيكية ليندا نوسكوفا، المصنفة السادسة عالميًا، صاحبة الـ21 عامًا، جماهير التنس، بفوزها ببطولة «ويمبلدون» هذا العام، لكنها لا تزال تواجه معركة لإثبات ذاتها، حيث يشير المشككون إلى تراجع مستواها بعد ذلك النجاح الأول في البطولات الكبرى.

ولم تلتق اللاعبة التشيكية، المصنفة التاسعة في «ويمبلدون»، بأيّ لاعبة مصنفة أعلى منها، وودع العديد من أبرز اللاعبات مبكرًا، ومنذ ذلك الحين، خرجت ليندا من الدور الأول في بطولة كندا المفتوحة، وخسرت في دور الـ 16 في بطولة سينسناتي.

وتأمل ليندا، التي وصلت الإثنين إلى المركز السادس في التصنيف العالمي، وهي أعلى مرتبة تصلها في مسيرتها، أن ترفع المستوى عندما تخوض منافسات البطولة، كما فعلت عندما ⁠تعافت من خسارتها في دور الـ 32 في بطولة باد هومبورج المفتوحة قبل أسبوع من فوزها ببطولة ‌«ويمبلدون».

وتخوض الأمريكية أماندا أنيسيموفا، المصنفة العاشرة عالميًا، بطولة أمريكا المفتوحة وهي تسعى لإكمال ‌مهمتها التي لم تنجزها، بعد أن خسرت أمام أرينا سبالينكا في نهائي العام الماضي.

وكانت ​أقرب فرصة لها للفوز بلقب إحدى البطولات الأربع الكبرى عندما ‌هزمتها إيجا شفيونتيك 6ـ0 و6ـ0 في نهائي «ويمبلدون» 2025، ووصلت اللاعبة البالغة من العمر 24 عامًا إلى دور الثمانية بطولة أستراليا المفتوحة ‌العام الجاري، لكنها خرجت من الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة و«ويمبلدون».

ولم تستعد اللاعبة الأمريكية بريقها على الملاعب الصلبة، حيث خسرت أمام إيلينا سفيتولينا، وجيسيكا بيجولا أغسطس الجاري.

وخاطبت الروسية ميرا أندريفا، صاحبة التصنيف الخامس عالميًا، الجماهير بكلمات مؤثرة بعد فوزها بلقبها الأول في البطولات الكبرى في «رولان جاروس»، قائلة :«أود أن أحيي نفسي على ‌إيماني الدائم بقدراتي، وعلى بذل قصارى جهدي حتى في أصعب اللحظات، وعلى استمراري في محاربة كل الأفكار السلبية».

كان التحسن المطرد لهذه اللاعبة البالغة من العمر 19 عامًا وقدرتها على الفوز تحت الضغط ⁠واضحين طوال العام، إذ وصلت ⁠إلى النهائي أربع مرات في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات في 2026، وفازت بثلاثة ألقاب، وبلغت ذروة إنجازاتها بفوزها ببطولة «رولان جاروس».

ووصلت ميرا إلى الدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، وعلى الرغم من أدائها المتراجع في بطولة «ويمبلدون»، فإن ثقتها بنفسها قد تقربها كثيرًا من القمة هذه المرة.

شهد نهائي بطولة أمريكا المفتوحة 2024 منافسة متقاربة بين الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة الثالثة، والبيلاروسية أرينا سبالينكا، الأولى، لكنها خسرت في النهاية.

ولا تزال جيسيكا البالغة 32 عامًا، تسعى للفوز بلقبها الأول في البطولات الكبرى، بعد خسارتها في الدور قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة 2025 وبطولة أستراليا المفتوحة العام الجاري، وخروجها من دور الثمانية في ويمبلدون.

وخلال أغسطس، بدأت جيسيكا استعداداتها بقوة لبطولة «فلاشينج ميدوز»، ووصلت إلى نهائي بطولتي واشنطن المفتوحة وسينسناتي المفتوحة، وخسرت أمام ألكسندرا إيالا وكوكو جوف على الترتيب.

وحافظت الأوكرانية مارتا كوستيوك، المصنفة الـ11 عالميًا، على مستواها العام الجاري، ووصلت إلى الدور قبل النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة و«ويمبلدون»، وهو أفضل ​أداء تقدمه في البطولات الكبرى حتى الآن.

وبرزت مارتا كحصان أسود في ​المنافسات بعد فوزها بلقبها الأول في بطولات فئة الألف نقطة في مدريد في أبريل الماضي، بفوزها على أندريفا في النهائي.

وتسعى اللاعبة الأوكرانية البالغة من العمر 24 عامًا إلى تحسين أدائها في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، عندما وصلت إلى الدور الرابع للمرة الأولى وخسرت بعد صراع قوي أمام ​كارولينا موخوفا.