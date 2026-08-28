فاردي يتفق على بث «البوندسليجا» على «يوتيوب»

وقّع جيمي فاردي، مهاجم المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، اتفاقًا لبث مباريات الدوري الألماني، عبر قناته الرسمية على منصة «يوتيوب»، وذلك حسبما أعلنته رابطة «البوندسليجا» الجمعة.

وأصدرت الرابطة بيانًا صحافيًا، بعد الاتفاقية، جاء فيه: «تضيف مشاركة فاردي صيغة مختلفة من البث يقودها لاعب إلى توزيع محتوى الدوري الألماني عبر صناعة المحتوى، تجمع الصيغة بين البث المباشر لكرة القدم، ووجهة نظر شخصية لأحد أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي شهرة في آخر الأعوام».

وأوضحت الرابطة أن قناة فاردي بموجب هذا الاتفاق تُعد ناقلًا رسميًا لـ«البوندسليجا» الموسم الجاري في بريطانيا، حيث ستبث 7 مباريات، تُلعب أيام الجمعة.

وتشبه هذه الصفقة الاتفاق مع مقدم البودكاست البريطاني مارك جولدبريدج، الذي أصبح ناقلًا رسميًا في 2025، كما سيعرض 15 مباراة من موسم 2026ـ2027.

وتنقل القناة مباراة افتتاح الدوري الألماني الجمعة بين بايرن ميونيخ، حامل اللقب، وشتوتجارت.

وفي الوقت الذي تمتلك فيه منابر إعلامية كلاسيكية مثل «سكاي سبورت» و«بي بي سي» حقوق البث أيضًا، تندرج صفقتا فاردي وجولدبريدج ضمن استراتيجية الدوري لجذب جماهير جديدة، لمواجهة الشعبية الجارفة التي يحظى بها الدوري الألماني.

ويتابع مشاهدو قناتي فاردي وجولدبريدج المباراة، بالموازاة مع تتبع ردود فعل المقدمين في الوقت ذاته.

ويعد فاردي، صاحب الـ39 عامًا، لاعبًا حرًا، بعد أن انتهت هذا الصيف فترة قضاها لعام واحد مع فريق كريمونيسي الإيطالي، عقب هبوط النادي من الدرجة الأولى للدوري.

وأطلق مهاجم منتخب «الأسود الثلاثة» السابق بودكاست خاصًا به يونيو الماضي.

ويُذكر أن ليستر سيتي ضم فاردي من نادي فليتوود تاون من الدرجة الخامسة 2012، وكان ركيزة أساسية في تتويج الفريق بلقب الدوري موسم 2015ـ2016، إذ سجل رقمًا قياسيًا بإحرازه الأهداف في 11 مباراة متتالية في «البريمرليج»، إضافة إلى مشاركته في مباراته الأولى مع منتخب بلاده في عمر الثامنة والعشرين، وأحرز 7 أهداف في 26 مباراة دولية.