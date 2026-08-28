برايتون يواجه مأزق المدرب

أصبح فريق برايتون آند هوف ألبيون الإنجليزي الأول لكرة القدم للسيدات، مطالبًا بالبحث عن مدرب جديد للفريق قبل ​أسبوع واحد فقط من انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز، بعدما قرر الأسترالي داريو فيدوشيتش، المدرب، الجمعة، المغادرة لخوض تجربة جديدة.

وقالت زوي جونسون، المديرة ​التنفيذية لفريق ‌السيدات والناشئات في برايتون، في بيان صحافي: «نود أن نتوجه بالشكر إلى داريو على مساهماته خلال العامين الماضيين، نشعر بالطبع بخيبة أمل لرحيله، لكننا نحترم قراره بخوض تحدٍ جديد، ونتمنى ‌له كل التوفيق في المستقبل».

وأكدت زوي على أن أولوية النادي ⁠في ⁠الوقت الحالي تتمثل في تعيين مدرب جديد قبل انطلاق الموسم الجديد.

من جهته، أبدى المدرب الأسترالي في رسالته الأخيرة إلى جماهير برايتون عن سعادته بالوقت الذي قضاه معهم، مضيفًا: «استمتعت كثيرًا بوقتي في برايتون، وأشعر بالفخر بما حققناه معًا، كان ​قرار الرحيل ​صعبًا، لكني أعتقد أن الوقت قد حان لي ولعائلتي لبدء فصل جديد».

ويرحل فيدوشيتش بعد عامين على رأس الجهاز الفني، في فترة تعد من أنجح ‌المراحل في ‌تاريخ الفريق، إذ ​قاده ‌إلى ⁠احتلال ​المركز الخامس في ⁠الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، وهو أفضل مركز يحققه النادي في المسابقة، كما قاده إلى بلوغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات للمرة الأولى.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن فيدوشيتش يُعد المرشح الأبرز لتولي ⁠تدريب فريق أنجل سيتي المنافس ‌في الدوري الأمريكي للسيدات.

وانضم فيدوشيتش إلى برايتون قادمًا من ملبورن سيتي الأسترالي عام 2024، ونجح خلال فترة توليه المسؤولية في قيادة الفريق إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.