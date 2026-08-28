رسميا.. الفتح يضم شيمبير

أعلن نادي الفتح تعاقده رسميًا مع الكرواتي أدريان شيمبير، حارس مرمى فريق بيزا الإيطالي الأول لكرة القدم، الجمعة، مدة ثلاثة مواسم.

وكانت «الرياضية» قد كشفت عبر حساب «الرياضية عاجل»، 26 أغسطس الجاري، عن توقيع النادي الأحسائي مع الحارس الكرواتي لمدة ثلاثة مواسم.

وخاض شيمبير، البالغ من العمر 28 عامًا، 26 مباراة مع بيزا خلال الموسم الماضي، بواقع 2340 دقيقة، واستقبلت شباكه 42 هدفًا، فيما خرج بشباك نظيفة في أربع مباريات.

ويبلغ طول الحارس الكرواتي 194 سم، وتصل قيمته السوقية إلى 1.8 مليون يورو، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت»، كما سبق له تمثيل منتخب كرواتيا تحت 21 عامًا.