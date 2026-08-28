100 متحدث يناقشون أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

تستضيف الرياض النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026، خلال الفترة من 14 حتى 17 سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 100 متحدث دولي، وممثلين عن 194 دولة.

ويجمع المنتدى، الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وبالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي «ICAIRE»، صناع قرار وخبراء وأكاديميين وممثلين عن المنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم.

ويبحث المشاركون على مدى أربعة أيام مستقبل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، والابتكار المسؤول والسياسات الدولية، إضافة إلى تقييم الجاهزية وبناء القدرات المؤسسية في الإدارات الحكومية، والتعاون الدولي والمساءلة.

وتتضمن محاور المنتدى الصحة النفسية والرفاه الرقمي، والبيئة والطاقة، والشمول وإتاحة الوصول إلى العدالة، والتنوع الثقافي واللغوي، والخصوصية والبيانات العصبية، والتعليم والعلوم، والثقافة والمتاحف ومستقبل العمل، إلى جانب دور المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في تعزيز أخلاقيات وسياسات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي استضافة السعودية للمنتدى امتدادًا لجهودها في دعم مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز حوكمته محليًا ودوليًا، وتطوير أطر موثوقة ومسؤولة لاستخدام التقنيات الناشئة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.