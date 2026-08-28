كينج خارج حسابات الهلال

يغيب النرويجي جوشوا كينج، مهاجم فريق الخليج الأول لكرة القدم، عن مواجهة الهلال، الجمعة، في رابع جولات دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

ووفق المصدر ذاته، أظهرت فحوصات خضع لها كينج، حاجته إلى تأهيل يستمر نحو أسبوعين، عقب إصابته أمام أبها، الثلاثاء ، ضمن منافسات الجولة الثالثة، واضطرت المدرب إلى استبداله في الدقيقة 73.

وسجَّل كينج هدف الخليج الوحيد في مرمى مضيّفه أبها الذي استطاع الرد لاحقًا لتنتهي المباراة بالتعادل 1ـ1.

في سياق متصل، من المرجح أن يعتمد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز على المهاجم الجديد ثامر الخيبري لتعويض غياب كينج، عقب دخوله معسكر الخليج، الخميس، إثر تجديد إعارته من نيوم، وتسجيله ضمن قائمة الفريق المكونة من 25 لاعبًا.

ولعب كينج البالغ من العمر 34 عامًا مع الخليج منذ قدومه الموسم الماضي 33 مباراة، سجل خلالها 22 وصنع 3.