قبل المواجهة الـ32.. السيتي يكتسح كريستال بالاس

يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، مساء الجمعة، مع كريستال بالاس، في المواجهة الـ32 بين الطرفين، ضمن منافسات دوري «البريميرليج».

ويشهد سجل مواجهات الفريقين تفوقًا لصالح «السماوي» خلال اللقاءات السابقة، والذي يدخل المباراة بقيادة الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب الفريق، بينما يخوض كربستال بالاس المباراة تحت أنظار المدرب الفرنسي بيير ساج.

وخاض الطرفان 31 مباراة، حقق مانشستر سيتي الفوز في 20 منها، مقابل 4 انتصارات لكريستال بالاس، فيما انتهت 8 مواجهات بالتعادل.

وعلى مستوى الأهداف، أحرز السيتي 70 هدفًا في شباك بالاس، بينما سجل الأخير 26 هدفًا خلال المواجهات الماضية.

وتحمل المباراة المقبلة الرقم 32 في تاريخ لقاءات الفريقين بالدوري، مع استمرار فارق النتائج والأهداف بينهما.

ويستضيف كريستال بالاس، الفريق السماوي، على ملعب «سيلهرست بارك» عند الساعة الـ10:00 مساءً، بتوقيت مكة المكرمة.