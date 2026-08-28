«يوروبا ليج».. مواجهات قوية في دور المجموعة الموحدة

أسفرت قرعة مباريات مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم، الموسم الجاري، التي نُظمت في موناكو، الجمعة، عن مواجهات قوية في دور المجموعة الموحدة.

ويواجه فريقا بورنموث وسندرلاند الإنجليزيين من بين أبرز منافسين لهما ميلان الإيطالي ضمن مبارياتهما الثمان في الدور الأول.

ويلعب مرسيليا الفرنسي مع باير ليفركوزن الألماني وأولمبياكوس اليوناني، بينما يواجه رين الفرنسي يوفنتوس الإيطالي.

ويشارك بورنموث في المسابقات القارية للمرة الأولى في تاريخه، بعد احتلاله المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي، ويتطلع إلى استضافة ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، على الساحل الجنوبي لإنجلترا.

ويخوض الفريق، بقيادة مدربه الألماني ماركو روزه، مباريات على أرضه أمام فيكتوريا بلزن التشيكي وشتورم جراتس النمساوي.

ويتوجه الفريق إلى إسبانيا مرتين لمواجهة ريال سوسييداد وسلتا فيجو، كما يحلّ ضيفًا على سبارتا براج وليليستروم، بطل كأس النرويج، الموسم الماضي.

أما سندرلاند، فقد ضمن له المركز السابع في الدوري، الموسم الماضي، المشاركة في البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 1973، ويتطلع مشجعوه إلى زيارة ملعب «سان سيرو».

ويحلّ الفريق ضيفًا على أندرلخت، الفائز السابق بكأس الاتحاد الأوروبي، ويخوض مباريات على أرضه أمام ألكمار الهولندي ودينامو زغرب وليفسكي صوفيا، إضافة إلى مباراتين مع ناديين بولنديين، هما: ياجيلونيا بياليستوك وليخ بوزنان، وسيكون ضيفًا على تورينسي، الفريق الصغير من الدرجة الثانية، الذي حقق مفاجأة بالظفر بكأس البرتغال، الموسم الماضي.

ويقع تورينسي في بلدة توريس فيدراس، على بُعد 50 كيلومترًا شمال لشبونة، لكنه سيستضيف مبارياته الأوروبية على ملعب ألجارفي، بالقرب من فارو.

ويستضيف كريستال بالاس، الفائز بلقب مسابقة «كونفرنس ليج» الموسم الماضي، فرق ريال سوسييداد وسبارتا براج وليخ بوزنان وهوفنهايم الألماني على أرضه.

ويواجه الفرنسي بيار ساج، مدرب بالاس فريقه السابق ليون، قبل أن يلعب أمام كل من سالزبورج وياجيلونيا، ثم يحلّ ضيفًا على بشكتاش في إسطنبول.

وبالنسبة لليون، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الأول في دور المجموعة الموحدة، فإن القرعة تبدو متسقة إلى حد ما حتى لو تجنب يوفنتوس وميلان، العملاقين الإيطاليين، على غرار مواطنه مرسيليا.

واضطر سلتيك للاكتفاء بالتأهل إلى مسابقة «يوروبا ليج» بعد خسارته أمام لاسك النمساوي في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بطل إسكتلندا نظيره مرسيليا، ويحلّ ضيفًا على بنفيكا، بينما سيواجه سلتا فيجو وبشكتاش وتورينسي، ضمن منافسيه الآخرين.

ومن بين الفرق الأخرى التي تستحق المتابعة في الدوري الأوروبي، الموسم الجاري، باير ليفركوزن ويوفنتوس، الفائز ثلاث مرات بكأس الاتحاد الأوروبي «النسخة السابقة من البطولة».

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا» عن مواعيد مباريات دور المجموعة الموحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، على أن تُلعب أولى المباريات يومي 16 و17 سبتمبر المقبل.

وينظم نهائي الموسم الجاري في مدينة فرانكفورت الألمانية، 26 مايو 2027.

وفاز أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي، الموسم الماضي، بعد تغلبه على فرايبورج في المباراة النهائية، التي لُعبت في إسطنبول.

وفي مسابقة «كونفرنس ليج» سيمثل برايتون الأندية الإنجليزية، التي هيمنت على اللقب في ثلاثة من الأعوام الأربعة الماضية، وستكون مباراته الأبرز على أرضه أمام موناكو، كما سيستضيف أيضًا أونيفيرسيتاتيا كرايوفا، بطل رومانيا، وكاونو جالجيريس، بطل ليتوانيا في الموسم الماضي.

ويواجه برايتون أيضًا باناثينايكوس وخيتافي ويابلونيك التشيكي، الذي تغلب على رينجرز بركلات الترجيح في الأدوار الإقصائية.

ومن بين الفرق الأخرى المشاركة أتالانتا الإيطالي وأياكس الهولندي وفرايبورج الألماني وهارتس وطرابزون سبور التركي، الذي انضم أخيرًا إلى صفوفه النجم المصري محمد صلاح.

وتُلعب المباراة النهائية لـ«كونفرنس ليج» 2 يونيو 2027 في إسطنبول على ملعب بشكتاش.