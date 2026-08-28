فاسور: التركيز في التأهيلية ضرورة على السائقين

أكد الفرنسي فريد فاسور، مدير فيراري، المنافس ضمن سباقات فورمولا 1 للسيارات، على ضرورة تركيز الفريق على تحسين الأداء في التجارب التأهيلية، وذلك عبر تصريح صحافية لشبكة «سكاي سبورتس» نقله موقع «موترسبورت» العالمي المختص في رياضة السيارات والمحركات، الجمعة.

وقال الفرنسي :«أعتقد أن الوتيرة كانت قوية، وأعتقد أنها كانت أقوى من مرسيدس على الأقل، لكن الأمور سارت كما سارت، وعلينا الآن أن نلقي نظرة عميقة على ما فعلناه وما الذي أخطأنا فيه».

وتحولت جائزة هولندا الكبرى إلى سباق لم تتمكن فيه فيراري من تحويل وتيرتها القوية في السباق إلى أفضل نتيجة ممكنة، وهو ما أرجعه فاسور إلى معاناة الفريق في التجارب التأهيلية، وعدم تنفيذه السباق بالشكل المثالي.

وأشار الفرنسي إلى أن وتيرة فيراري في زاندفورت كانت أفضل من مرسيدس، لكن السباق أصبح صعبًا، مبررًا ذلك بعدم تمكن السائقين من تحقيق أفضل من الصف الثالث في التجارب التأهيلية، إضافة إلى فشل الفريق في استغلال الفرص المتاحة لكسب المزيد من المراكز خلال السباق.

ونفذت فيراري توقفًا بطيئًا، وأهدرت فرصة كسب مركز على راسل بعدما تجاوز لوكلير بياستري، بسبب مشكلة في أداء السيارة.