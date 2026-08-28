النصر يبحث عن الرابع.. والهلال والأهلي يعودان

تفتتح الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، الجمعة، بأربع مواجهات في ثلاث مدن سعودية الرياض والدمام والمجمعة.

وتنطلق الجولة بلقاء يجمع فريق الرياض الأول لكرة القدم أمام ضيفه نيوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ويحل أبها ضيفًا على الفيحاء في مدينة المجمعة الرياضية.

وعلى ملعب «الأول بارك» في الرياض يبحث النصر متصدر ترتيب الدوري عن انتصاره الرابع على التوالي عندما يستضيف التعاون، الجمعة.

واستهل النصر حامل اللقب الموسم بتحقيق الفوز في أول ثلاث مباريات كان آخرها أمام الاتفاق بعدما نجح في قلب النتيجة بعد تأخره بهدفين ليفوز 3ـ2 خارج ملعبه على الرغم من اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 12 بعد طرد الحارس البرازيلي بينتو.

وعبر فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو عن نفسه ‌بقوة، بعدما سجل ‌10 أهداف في أول ثلاث مباريات واستقبل ‌هدفين ⁠فقط.

وتشهد الجولة ذاتها عودة الهلال والأهلي إلى الدوري بعد غيابهما عن الجولة الماضية لخوض الأخير مباراة في كأس القارات بعد فوزه الأربعاء على أوكلاند إف.سي 1ـ0.

ويستقبل الخليج الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام الهلال الذي تأجلت مواجهته في الجولة الثالثة أمام الأهلي إلى الإثنين المقبل..

ويحل الأهلي ضيفًا على الخلود السبت، بنشوة الانتصار في كأس القارات إذ سيواجه ماميلودي صن داونز بطل دوري أبطال إفريقيا على كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي 19 سبتمبر المقبل في بريتوريا في جنوب إفريقيا.

ويلتقي الاتحاد، الذي حصد سبع نقاط في ثلاث مباريات، مضيفه الفتح في اليوم ذاته.

ويواجه الاتفاق ضيفه الدرعية السبت على ملعب نادي الاتفاق في الدمام ويحل الشباب ضيفًا على الحزم، ويستقبل القادسية منافسه الفيصلي الأحد.