الجمعة.. الأهلي يطير إلى القصيم ويعود مباشرة

بيَّنت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، أن بعثة فريق الأهلي الأول لكرة القدم تغادر جدة عند الـ 08:00 من مساء الجمعة، متجهةً إلى القصيم عبر طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة الخلود، السبت، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن البعثة ستعود إلى جدة مباشرةً عقب نهاية المباراة، المقررة عند الـ 07:00 مساءً.

ويعاود لاعبو الفريق تدريباتهم، الأحد، على أن يواصلوا تحضيراتهم الإثنين، قبل المغادرة مساء اليوم ذاته إلى الرياض، استعدادًا لمواجهة الهلال، الثلاثاء، في الكلاسيكو.

وتحت قيادة المدرب الهولندي مارينو بوسيتش ، فاز الأهلي 1ـ0 على الدرعية، في افتتاحية جولات دوري روشن السعودي، و2ـ1 على الأنوار، في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، و4ـ0 على أبها، ضمن الجولة الثانية من الدوري، وأخيرًا 1ـ0 على أوكلاند إف سي، في المواجهة المؤهلة لمباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ضمن كأس القارات للأندية «الإنتركونتيننتال» الأربعاء.