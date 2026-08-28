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استعداد أخير

2026.08.28 | 05:08 pm
استعد لاعبو فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم في حصة تدريبية أخيرة، قبل مواجهة بارما، السبت، ضمن منافسات دوري «سيريا أي» (المركز الإعلامي ـ يوفنتوس)
استعداد أخير

استعداد أخير

استعداد أخير