إيمري: ودعت واتكينز بالدموع

أكد الإسباني أوناي إيمري، مدرب فريق أستون فيلا الأول لكرة القدم، أنه ودع الإنجليزي أولي واتكينز، بالدموع قبل مغادرته إلى الهلال، وفق حديث نقلته «ذا أثلتيك» البريطانية، الجمعة.

وقال إيمري: «ودعت واتكينز، إنه شخص رائع جدًا ولاعب رائع للغاية.. حينما ودعته احتضنته، ونزلت بعض الدموع من عيني.. أتمنى له كل التوفيق في السعودية».

وتطرق المدرب الإسباني إلى استبعاد واتكينز من مواجهة برايتون، الأسبوع الماضي، ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلًا: «سلوك واتكينز واحترافيته ليسا محل نقاش على الإطلاق. أخبرنا بعد المباراة بأنه يعتذر عن عدم وجوده، وأن ما قام به كان خطأً، وقبلنا اعتذاره، لأنه كان وسيظل شخصًا جيدًا، وكان كذلك معي على الدوام».

وعن إرث المهاجم الإنجليزي في «فيلا بارك»، أوضح إيمري: «أولي من طراز رفيع، خاض أعوامًا رائعة معنا، وسجل الكثير من الأهداف، ويتمتع بسلوك ممتاز واحترافية كبيرة، حتى حينما كان يتعرض للإصابات».

وأردف: «كنت محبطًا الأسبوع الماضي، لكننا أغلقنا هذا الملف. لحظة واحدة محبطة لن تجعلني أنسى كل الأشياء الرائعة التي قام بها هنا».

واختتم مدرب أستون فيلا حديثه: «اتخذنا القرار الأفضل لمصلحة النادي. لا نريد أن نكون النادي الذي يبيع لاعبيه، لكننا نحرص دائمًا على اتخاذ القرارات الأفضل للنادي».