تشيلسي يوقع مع راع جديد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الجمعة، ​توقيع شراكة مع مجموعة «سيركل إنترنت جروب»، المتخصصة في الخدمات المالية الرقمية، لتتولى رعاية واجهة قميص الفريق الأول ‌لكرة القدم، خلال الموسم الجاري من ​الدوري الممتاز، ​في أحدث صفقات ⁠الرعاية التي يبرمها اللندني.

وأوضح تشيلسي أن علامتي «سيركل» و«يو.إس.دي.سي» ستظهران على الجزء ⁠الأمامي من قمصان ‌فرق ‌الرجال والسيدات ​والأكاديمية.

وأشار النادي اللندني إلى أن العلامة التجارية الجديدة ستظهر على قمصان تشيلسي للمرة الأولى، عندما يستضيف الفريق منافسه برايتون آند ‌هوف ألبيون الأحد المقبل.

ولم يحظ تشيلسي ⁠براعٍ ⁠رئيس على واجهة قميصه طوال موسم كامل منذ ثلاثة أعوام.

وخلال الموسم الماضي، أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي «آي.إف.إس» رعايتها للجزء الأمامي للقميص في ​فبراير ​حتى نهاية الموسم.

وانتصر تشيلسي، الخميس، على لوتون تاون، بنتيجة 2ـ0، ضمن منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وأحرز داني ويلبيك هدف التقدم «للبلوز»، عند الدقيقة الـ50 من عمر اللقاء، ليُسجل حكيم أودوفين، لاعب لوتون تاون بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 79.