آل الشيخ: «الأمير» بصمة في المحتوى العربي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الجمعة، انتهاء تصوير مسلسل «الأمير»، أحد الإنتاجات الدرامية العربية المرتقبة، والمقرر عرضه حصريًا على منصة «شاهد» خلال 2027، برعاية الهيئة، ومن إنتاج استوديوهات صلة وMBC شاهد.

وقدم آل الشيخ، بمناسبة اليوم الأخير من التصوير، شكره إلى أحمد عز، بطل العمل، وجميع النجوم والفنانين والفنيين والعاملين المشاركين في المسلسل، مثمنًا جهودهم طوال مراحل الإنتاج، كما وجه شكرًا خاصًا إلى المخرج العالمي ستيفن هوبكنز.

وأكد رئيس هيئة الترفيه، عبر منشور في حسابه على «إنستجرام»: « الأمير سيكون عملًا مختلفًا وبصمة في تاريخ المحتوى العربي.. انتظرونا.. القادم أجمل».

وتدور أحداث المسلسل حول ضابط مصري يعيش حياة مزدوجة وسط شبكة معقدة من الصراعات السرية الدولية، بعد تغلغله تحت هوية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين عالميًا، قبل أن تنهار مهمته السرية ليجد نفسه في سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، وسط سلسلة من الخيانات والمصالح المتضاربة.

ويجمع «الأمير»، الذي سيقدم بترجمة إنجليزية، بين الأكشن والتشويق والبعد الإنساني المرتكز على العلاقات العائلية، في معالجة بصرية سينمائية تستهدف تقديم تجربة درامية بمستوى إنتاجي عالمي.

وانطلقت عمليات تصوير المسلسل في أبريل الماضي، وتنقلت بين استوديوهات الحصن Big Time في الرياض وعدد من المواقع في القاهرة.

ويتولى بطولة العمل المصري أحمد عز، إلى جانب مواطنيه أمينة خليل وسامي الشيخ، والتركيتين توبا بويوكستون ومريم أوزرلي، والإسباني بيدرو ألونسو، والبريطاني بول أندرسون، فيما يتولى إخراجه ستيفن هوبكنز، وكتب السيناريو صلاح الجهيني