العطوي: الفتح متجانس.. وأتمنى مشاركة شيمبر أمام الاتحاد

تطلَّع خالد العطوي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، إلى إشراك الكرواتي أدريان شيمبر، حارس المرمى، السبت أمام الاتحاد في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وخلال مؤتمر صحافي عن المباراة، الجمعة داخل مقر نادي الفتح في الأحساء، صرّح العطوي: «فريقنا في تجانسٍ الآن، وأتمنى وجود الحارس الجديد غدًا، إذا كان أدريان جاهزًا سيشارك، وأتمنى من الجمهور أن يدعمنا مثلما اعتدنا منه».

وأوضح: «بناءً على مدى جاهزية اللاعبين، سنحدّد التشكيل، الأجواء إيجابية واللاعبون يفكرون بهذه الطريقة وسيقاتلون من أجل تحقيق الفوز».

وتحدث العطوي مُجدّدًا عن ضيق الوقت بين المباريات الأولى من الموسم الجاري.

وقال: «تكلمت كثيرًا عن الجدولة وكونها مرهقة للفريق خاصةً فيما يتعلق بالتنقّلات، وصلنا الخميس من المجمعة، وأغلب تحضيراتنا جاءت عبر لقطات الفيديو»، ورأى أن الجدولة ظلمت فريقه.

ولفت المدرب السعودي إلى تحسن الفريق تدريجيًا وتقدُّمه خطواتٍ للأمام، متطلعًا إلى حصد النقاط الثلاث أمام الاتحاد.

وخسِر الفتح ثلاثًا من المباريات الأربع التي خاضها منذ انطلاق الموسم، وغادر منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.