يونايتد يخسر بالبيا 3 أسابيع

خسر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خدمات الكاميروني كارلوس باليبا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل.

وكان انتقال باليبا «22 عامًا» من برايتون مقابل 70 مليون جنيه إسترليني «95 مليون دولار» عزز خيارات المدرب مايكل كاريك في خط الوسط، بعد التعاقد مع البرازيلي أندري سانتوس والبلجيكي يوري تيليمانس.

لكن يونايتد قد يضطر إلى الانتظار حتى أكتوبر لرؤية باليبا على أرض الملعب، إذ يخوض سباقًا مع الزمن للتعافي قبل فترة التوقف الدولية التي تمتد ثلاثة أسابيع الشهر المقبل.

وقال كاريك خلال مؤتمره الصحافي، الجمعة، قبل مواجهة إيبسويتش الأحد: «لديه مشكلة بسيطة في الكاحل، لذا ربما يحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. سنرى، لكننا كنا نعلم ذلك مسبقًا، لذا فهي ليست مشكلة كبيرة، وسيكون من الرائع أن يعود إلينا عندما يصبح جاهزًا».

وأضاف: «نحن سعداء للغاية بانضمام كارلوس. أعتقد أنه يملك إمكانات كبيرة، هائلة بالفعل. أعتقد أنه صفقة مهمة جدًا بالنسبة لنا».

وتابع: «أعتقد أن الجودة التي يتمتع بها، والخصائص التي يملكها، تضيف شيئًا مختلفًا إلى توازن المجموعة التي لدينا. هناك نقاط قوة مختلفة وتركيبات متنوعة».

وكان كاريك تولى قيادة الفريق بشكل دائم بعدما قاد «الشياطين الحمر» إلى المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي خلال فترة توليه المهمة بشكل مؤقت.

إلا أن الموسم الجديد بدأ بأسوأ طريقة ممكنة بالنسبة له، بعد خسارة فريقه أمام هال الصاعد حديثًا 0ـ2 الأسبوع الماضي.

وشارك كل من ماركوس راشفورد وكوبي ماينو والأرجنتيني ليساندرو مارتينيس من على مقاعد البدلاء في تلك المباراة، بعدما غابوا عن الجزء الأكبر من فترة الإعداد للموسم بسبب مشاركتهم في المراحل الأخيرة من كأس العالم.

وأكد كاريك أن اللاعبين الثلاثة قد يعودون إلى التشكيلة الأساسية، لكن الإيفواري أماد ديالو سيواصل الغياب بسبب الإصابة.