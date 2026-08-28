دي زيربي: صفقة مرموش رائعة

أبدى الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، رغبته بإبرام صفقة كبيرة إضافية واحدة لإكمال فترة انتقالات فاقت التوقعات.

ويشرف دي زيربي على عملية إعادة بناء واسعة لتشكيلة توتنام منذ أن نجا الفريق بصعوبة من الهبوط في اليوم الأخير من الموسم الماضي.

في الأيام الماضية، تعاقد النادي مع الجناح البرازيلي سافيو من مانشستر سيتي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني «115 مليون دولار»، كما استعار زميله المهاجم المصري عمر مرموش.

واقترب إنفاق توتنام خلال سوق الانتقالات الحالية من 300 مليون جنيه، وهو يضع نصب عينيه صفقة أخيرة قبل إغلاق باب الانتقالات، الثلاثاء.

وقال دي زيربي قبل مواجهة نيوكاسل، السبت، لحساب الجولة الثانية من الدوري: «أعتقد أن سافيو ومرموش قنبلتان. لا أعرف أي اسم يمكن إطلاقه عليهما، لكنهما بالتأكيد لاعبان من مستوى عال».

وأضاف: «لم أكن أتوقع سوق انتقالات أو فترة انتقالات مثل التي فعلناها. أعتقد أننا نستطيع ضم لاعب إضافي واحد وفي مركز محدد، لكننا تناولنا العشاء الخميس مع الملاك. تحدثنا عن ذلك، ونحن جميعًا على الموقف نفسه، وهناك انسجام ممتاز بيننا».

ويُعد مرموش الصفقة الثامنة لتوتنام منذ الموسم الماضي، ويعتقد دي زيربي أنه سيمنح الفريق خيارات إضافية في مركزي رأس الحربة وصانع الألعاب، في ظل عدم جاهزية جيمس ماديسون بشكل كامل وعودة الغاني محمد قدوس حديثًا من إصابة طويلة الأمد.

سجل مرموش 37 هدفًا خلال فترة مثمرة استمرت 18 شهرًا مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، لكنه اكتفى بإحراز 16 هدفًا خلال تجربة متواضعة مع مانشستر سيتي.

وأضاف دي زيربي: «إنها صفقة رائعة بالنسبة لنا وكلنا نحبه.. نأمل أن يقدم ما هو قادر عليه.. أعتقد أنه يستطيع أن يمنحنا حلولًا إضافية في الهجوم. نحن بحاجة إلى لاعبين هجوميين قادرين على تسجيل الأهداف وعلى اللعب الجيد بالكرة أيضًا. إنه لاعب سريع جدًا، ويتمتع بخصال رائعة، ونحن جميعًا سعداء».

وأردف: «أعتقد أنه يستطيع اللعب رأس حربة صريحًا. إنه يختلف في مركز الرقم 10 عن كونور جالاجر أو ماديسون، فهو أكثر ميلًا للهجوم، لكنه لاعب يملك جودة كبيرة».