جراحة تبعد يلديز 3 أشهر

يغيب التركي كينان يلديز، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم، لعدة أشهر بعد إصابته في القدم خلال المرحلة الأولى من الدوري، الأحد.

وقال الدولي الإيطالي السابق جورجيو كيليني، مدير استراتيجية كرة القدم ومسؤول العلاقات المؤسسية بيوفنتوس، لقناة «سكاي سبورت إيطاليا»: «ستصدر خلال الأيام المقبلة بيانات رسمية، لكن كينان سيخضع لعملية جراحية وسيغيب لأشهر عدة.. إنها إصابة خطيرة، لكن لن يكون لها تأثير دائم على مسيرته».

وتعرّض يلديز لإصابة في قدمه اليسرى خلال المباراة الافتتاحية ليوفنتوس على ملعب الصاعد حديثًا فروزينوني، والتي فاز بها فريقه 1ـ0، حيث غادر الملعب في الدقيقة 69.

وبحسب الصحافة الإيطالية، يعاني اللاعب من كسر في عظم المشط الخامس، ما يستدعي تدخلًا جراحيًا من المتوقع أن يُجرى مطلع الأسبوع المقبل. ومن المرجّح أن تتراوح فترة غيابه بين شهرين وثلاثة أشهر.

ويُعدّ يلديز، البالغ 21 عامًا، النجم الأبرز بلا منازع في نظر مسؤولي يوفنتوس. وسجل اللاعب 10 أهداف في 36 مباراة بالدوري الموسم الماضي، كما شارك في مونديال 2026 مع منتخب تركيا.

وأنهى يوفنتوس الموسم الماضي في المركز السادس في الدوري الإيطالي، وسيواجه بارما السبت ضمن المرحلة الثانية من الدوري.