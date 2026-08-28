ميتي يتقدم الهجوم الأزرق

يقود الفرنسي قادر ميتي خط هجوم فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام الخليج، الجمعة في الدمام، ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي.

وقبل أكثر من ساعة على انطلاق المباراة، في تمام الـ 09:00 مساءً، نشر نادي الهلال، عبر منصة «إكس»، التشكيل الأساسي الذي اختاره المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي لمواجهة الخليج.

ويبدأ «الأزرق» بالمغربي ياسين بونو في حراسة المرمى، ويتألف الدفاع من السنغالي خاليدو كوليبالي وعلي لاجامي والظهيرين محمد محزري والفرنسي ثيو هيرنانديز.

ويلعب محمد كنو في الوسط إلى جانب البرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي سافيتش. ويشارك سلطان مندش في مركز الجناح الأيمن والهولندي كريسينسو سمرفيل في الجناح الأيسر، ويكتمل الخط الأمامي برأس الحربة ميتي، الذي يُعوِّض مواطنه النجم كريم بنزيما، الغائب بسبب إصابة أخيرة.

وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس تسعة لاعبين، من بينهم محمد العويس، حارس المرمى، والمدافع التركي يوسف أكتشيتشيك، ومراد هوساوي وناصر الدوسري، لاعبا الوسط، ومتعب الحربي، الظهير الأيسر.

وتغلب الهلال 4ـ2 على الفيصلي و3ـ0 على الفيحاء، ضمن الجولتين الأولى والثانية، وتأجلت مباراته مع الأهلي، في الجولة الثالثة، إلى الثلاثاء، بسبب ارتباط طرف «الكلاسيكو» الآخر بمواجهة أوكلاند إف سي النيوزيلندي، الأربعاء الماضي، ضمن كأس القارات للأندية.

وبين الجولتين الأولى والثانية، فازت كتيبة إنزاجي 2ـ0 على الرائد، في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأمام الفيحاء، بدأ الإيطالي بالتشكيل ذاته الذي يدخل به إلى مباراة الخليج، مع استثناءين، يتمثَّلان في مشاركة متعب الحربي على حساب هيرنانديز، وبنزيما على حساب ميتي.