العقيدي يظهر بعد 7 أشهر.. ومارتينيز أمام تجربة مختلفة

تُنهي مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم مع ضيفه التعاون، مساء الجمعة، ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي غيابًا دام سبعة أشهرٍ لنواف العقيدي، حارس مرمى الأصفر العاصمي، عن المشاركة في البطولة.

وفي غياب الحارس البرازيلي الأساسي بينتو ماتيوس الذي تعرَّض لإيقاف مباراة تلقائيًّا بدعوى طرده أمام الاتفاق ضمن الجولة الماضية، يعود العقيدي لحماية مرمى النصر.

وشارك الحارس الدولي لآخر مرةٍ على صعيد بطولة الدوري 12 يناير الماضي أمام الهلال في «ديربي» شهد طرده ببطاقةٍ حمراء مباشرة، وخسارة الفريق 1ـ3.

وبعد تلك المباراة، اتخذ المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الذي كان يقود الدفَّة الفنية للنصر آنذاك، قرارًا بإبعاد العقيدي، والاعتماد على بينتو حتى نهاية الموسم.

ولم يشارك العقيدي في أي مباراة مع النصر بعد «الديربي» سوى أمام أركاداج التركمانستاني، 18 فبراير الماضي، لحساب جولة الإياب من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وتتزامن عودته إلى تشكيل النصر مع دخول الفرنسي محمد سيماكان التشكيل محتلًا مركز قلب الدفاع الثاني إلى جوار عبد الإله العمري، وإزاحة الإسباني إينيجو مارتينيز إلى مقاعد البدلاء.

ويجلس مارتينيز على دكة احتياط النصر للمرة الأولى في الدوري منذ قدومه إلى الفريق صيف 2025.

وبدأ المدافع مباراتين سابقتين فقط مع النصر من مقاعد الاحتياط، إحداهما ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا 2، والأخرى أمام الدرعية ضمن دور الـ 32 من نسخة الموسم الجاري من كأس الملك.

ونال النصر جميع نقاط مبارياته الثلاث الأولى في «روشن» بالفوز على الفتح 3ـ0، والرياض 4ـ0، والاتفاق 3ـ2.