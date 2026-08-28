مدافع إضافي يدعم التعاون أمام النصر

زاد الصربي زاركو لازيتيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، مدافعًا إضافيًّا إلى الخط الخلفي، في تعديل خططي يطبّقه أمام النصر، الجمعة، خلافًا للمباريات الماضية.

واستعان لازيتيتش في المباريات الثلاث الأولى من دوري روشن السعودي، علاوة على لقاء دور الـ 32 من كأس الملك، بقلبي دفاع، بينما فضّل خوض مواجهة النصر، لحساب الجولة الرابعة، بثلاثة مدافعين إضافة إلى الظهيرين الجانبيين.

وأعاد المدرب المدافع الجزائري زين الدين بلعيد إلى التشكيل بعدما غاب عن مباراة الجولة الثالثة، وقرَّر إشراكه إلى جوار عون السلولي ومتعب المفرج.

ومع تعزيز الخط الخلفي بقلب دفاع ثالث، خرج الألباني نديم بايرامي، لاعب الوسط، من قائمة اللقاء.

وغادر التشكيل أيضًا الجناح محمد الكويكبي، الذي يجلس بديلًا، ويعوضه محمد العقل على الطرف الأيمن في تعديل ثانٍ مقارنة بالمباراة الماضية.

ويبدأ الفريق القصيمي المباراة بالبرازيلي مايلسون دوس سانتوس، حارس المرمى، وأمامه خماسي الدفاع من اليمين إلى اليسار بسّام الحريجي، وعون السلولي، وزين الدين بلعيد، ومتعب المفرج، والبلغاري مارين بيتكوف.

ويتمركز المغربي أشرف المهديوي أمام خط الدفاع وإلى جواره الليبيري أوسكار دورلي، فيما يتألف الهجوم من محمد العقل والمغربيين يونس البحراوي وعبد الرزاق حمد الله.

وعلى مقاعد البدلاء، يسجّل الجناح الإيفواري بارفيه جوياجون ظهوره الأول مع التعاون بعد ضمّه أخيرًا قادمًا من رويال شارلروا البلجيكي، ويجلس برفقته 8 أسماء محلية.