الاتحاد يبعد كيلر عن مباراة الفتح

أبعد الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، المدافع الكاميروني ستيفان كيلر عن رحلة «النمور» من جدة إلى الأحساء، مساء الجمعة، لاستدعائه ثمانية لاعبين أجانب آخرين من أجل مواجهة الفتح، السبت، ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي.

وللمرة الأولى الموسم الجاري، سيغيب كيلر عن قوائم مباريات الفريق، بعد أربع مشاركات أساسية وحضورٍ لمرّة واحدة على دكّة الاحتياط.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، ضمّ الألماني ثمانية أجانب إلى البعثة الاتحادية ليس من بينهم الكاميروني، مفضّلًا عليه الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، والمدافع البرتغالي دانيلو بيريرا، والمدافع الكرواتي يان كارلو سيميتش، والسنغالي ديون لوبي، لاعب الوسط، والجزائري حسام عوار، لاعب الوسط الهجومي، والمهاجم المغربي يوسف النصيري، والمهاجم النيجيري جورج إيلينيخينا.

واختتم الفريق تحضيراته للمباراة بحصة تدريبية عصر الجمعة على ملعبه، أعقبها التوجه إلى المطار.

وأشارت المصادر إلى تركيز فيسينج خلال التدريب الأخير على الجوانب الفنية، وفرضه مناورة بين مجموعتين من اللاعبين على نصف مساحة المستطيل الأخضر.

وتعادل «الإتي» 1ـ1 مع الخلود ضمن الجولة الافتتاحية، وفاز 1ـ0 على القادسية و3ـ2 على الحزم، لحساب الجولتين الثانية والثالثة، على الترتيب. وفي كأس خادم الحرمين الشريفين، تغلّب على النجمة 3ـ0، متأهلًا إلى دور الـ 16. وقاريًا، تأهل إلى مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالفوز 4ـ1 على الجزيرة الإماراتي.