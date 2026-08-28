باباس: الهجوم يحقق النتائج.. والهدف الثالث كان مهما أمام النصر

طالب الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، لاعبيه بإظهار ردّة فعل مناسبة أمام الدرعية بعد الخسارة الماضية من النصر، مبديًا تمسكه بأسلوب اللعب الهجومي كونه يقود إلى تحقيق الانتصارات.

وفي مؤتمر صحافي عقد، الجمعة، عشية مواجهة الاتفاق مع الدرعية ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي قال باباس متحدثًا عن ضغط جدول المباريات: «الوضع مشابه لما واجهنا قبل جميع المباريات الماضية، فالوقت قصير من أجل التحضير، ولكن هذا الأمر تعاني منه أغلب الأندية. حاولنا العمل جاهدين خلال هذه الفترة لإعداد الفريق وتجهيزه لتقديم مستوى مميز وتحقيق النقاط الثلاث».

وأضاف: «هذه كرة القدم، وقدمنا مستوى مميزًا أمام النصر، والأهم أن تكون ردة فعلنا جيدة في مباراة الدرعية، وأن نظهر بعقلية مميزة وشخصية الاتفاق. هذا ما نعمل عليه، ونتمنى تلافي الأخطاء التي ظهرت في هذه المباريات».

وتابع: «كل مباراة نأخذها على حدة، والدوري السعودي تنافسي، وفيه إيجابيات، لكن الوضع صعب جدًا لأنه ليس لدينا فترة كافية للتحضير. نعمل دائمًا على الجانبين الفني والبدني، ونعقد اجتماعات نتحدث فيها عن الأخطاء، ودائمًا نحاول معالجة هذه الأخطاء، بينما نأخذ الإيجابيات للاستفادة منها في المباريات الأخرى».

وشدد مدرب الاتفاق على أهمية النتائج، قائلًا: «في عملنا وفي كرة القدم، النتائج مهمة وهي التي تحكم. ومؤمن بأن أسلوب الهجوم هو الذي يقودنا إلى تحقيق النتائج. وقبل وصولي إلى النادي تحدثت مع الإدارة عن عدة أمور، ومن الطبيعي أن الأفكار والأسلوب يحتاجان إلى وقت، والأهم من ذلك أن نكون يدًا واحدة».

وعن تأثير تقارب المباريات على مردود الفريق في أرض الملعب، قال باباس: «النقطة الأولى، كل الأندية تواجه صعوبات في جدول الدوري، ولكن هذا ليس عذرًا. علينا تقبل هذا الأمر وتحضير الفريق بشكل جيد».

وأكمل: «النقطة الثانية، إذا كنا متقدمين في النتيجة، فعلينا مضاعفة الجهد وتسجيل أكبر عدد من الأهداف. في مباراة النصر كان علينا إحراز الهدف الثالث، ولكن لم نوفق. وكذلك في مباراة الفتح، بعد إحراز الهدف الأول كان يجب علينا ألا نتراجع، ولذا سأعمل مع اللاعبين على هذه النقطة في الفترة المقبلة».

وفاز الاتفاق بمباراتيه الأوليين في الدوري قبل الخسارة 2ـ3 أمام النصر ضمن الجولة الثالثة، على الرغم من التقدم أولًا بهدفين نظيفين.