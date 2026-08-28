سيناريو 24 يمنح الفيحاء الانتصار الأول

حقق فريق الفيحاء الأول لكرة القدم انتصاره الأول في دوري روشن السعودي، عقب فوزه 3ـ2 على ضيفه أبها، ضمن مباريات الجولة الرابعة، الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 4 نقاط وقفز إلى المركز العاشر، بينما بقي أبها عند نقطة واحدة في المركز الـ 18 في انتظار ما تسفر عنه بقية مباريات الجولة.

وكرر «البرتقالي» سيناريو مواجهة الفريقين على الملعب ذاته، عندما فاز على أبها بالنتيجة نفسها، الأحد 25 فبراير 2024، ضمن منافسات الجولة الـ 21 «جولة يوم التأسيس» من دوري روشن السعودي.

وبادر أصحاب الأرض بافتتاح التسجيل عن طريق البرازيلي لازارو فينسيوس مهاجم الفريق عند الدقيقة 32 انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عاد البرازيلي بالهدف الشخصي الثاني له ولفريقه مستفيدًا من تسديدة الزامبي فاشون ساكالا التي ارتدت من القائم ليضعها في الشباك عند الدقيقة 56، قبل أن يتمكن الفرنسي عليمي جوري لاعب أبها من تقليص الفارق عند الدقيقة 84.

وتمكن الفيحاء من إضافة هدف ثالث عندما سجل السنغالي مدافع أبها بالخطأ في مرماه، إثر محاولته إبعاد تسديدة ساكالا عند الدقيقة 87.

واحتسب محمد الهويش حكم المباراة ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع لصالح أبها سددها البلجيكي ميشي باتشواي بنجاح مقلصًا الفارق عند الدقيقة 90+4.

وفك الفيحاء ارتباطه مع أبها بعدما وصل إلى الانتصار الثالث مقابل خسارتين، بينما حضر التعادل بينهما في 4 مباريات طوال تاريخ مشاركتهما في دوري المحترفين.

ويستضيف الفيحاء نظيره الخلود الخميس المقبل، وبعدها بـ24 ساعة يستقبل أبها منافسه الاتفاق على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة ضمن الجولة المقبلة لـ«روشن».