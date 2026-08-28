سباليتي: أنتظر صفقة كيسيه

حذر لوتشيانو سباليتي، مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم، من خطورة بارما الذي سيستضيفه، السبت، لحساب الجولة الثانية من الدوري، وشدد على ضرورة اللعب بتوازن ومع الالتزام الهجومي. لافتًا إلى أن النادي يعمل حاليا على إنجاز صفقة لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه.

وفاز اليوفي في مباراته الأولى الأحد الماضي بهدف دون رد، ضد الصاعد حديثًا فروزينوني. ومنذ بداية فترة الإعداد للموسم، لم تستقبل شباكه سوى هدف واحد، وبإمكانه تحقيق الانتصار في أول مباراتين له في الدوري من دون أن تهتز شباكه للموسم الثالث تواليًا.

ورغم أن بارما خسر المباراة الأولى أمام كالياري 0ـ1 على ملعبه، ولم يحقق أي فوز خلال فترة الإعداد للموسم الجاري، إلا أن سباليتي أكد أن الفريق ما زال يمتلك عناصر خطيرة تشكل تهديدًا للمنافسين.

وقال في مؤتمر صحافي الجمعة: «بارما دائمًا ما يجد طريقة، ففي خط الهجوم يمتلكون سرعة البلال توريه، بالإضافة إلى لاعبين مثل أدريان بيرنابي وإيمانويل فاليري. علينا أن نكون حذرين، وأن نحافظ على التوازن، وفي الوقت نفسه نلعب كرة قدم هجومية».

ورغم غياب المهاجم التركي كينان يلديز عدة أشهر بسبب إصابته بكسر في مشط القدم الأحد، إلا أن سباليتي أكد أن لديه بدائل لتعويضه: «كريم ألاجبيجوفيتش معتاد على اللعب في هذا المركز، ونيكو جونزاليس يُقدم كل ما يطلب منه أينما وضع، وجوناثان ديفيد يستطيع أيضًا اللعب خلف المهاجم. سنلتزم بالنهج نفسه في المباراة، وسيكون من الضروري إيجاد التوازن خلالها».

وأثنى المدرب على الجناح البوسني ألايبيجوفيتش «19 عامًا» القادم من بايرن ليفركوزن الألماني، وقال إنه يتمتع بموهبة كبيرة ولمسة رائعة، ويتوق لإظهار كامل إمكاناته، ويطلق تسديدات صاروخية بكلتا قدميه.



اليوفي سيخسر أيضًا خدمات الأمريكي ويستون ماكيني بسبب الإرهاق، فيما يعاني كيفرين تورام من إصابة خفيفة تزعجه قليلًا وسيتم تقييم حالته صباح يوم المباراة.

وتحدث سباليتي عن المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني الذي تعاقد معه النادي أخيرًا من باريس سان جيرمان مقابل 41 مليون يورو وقال: «لدينا ثقة كاملة في جودته.. لقد تعاقدنا معه، وكان استثمارًا بالغ الأهمية، ونريد أن نضعه في المكانة التي تمكنه من الإيفاء بثقتنا فيه».

وعن إمكانية التعاقد مع فرانك كيسيه لاعب الوسط، بعد انتهاء عقده مع الأهلي السعودي أوضح سباليتي: «النادي يعمل على هذا الأمر وسيواصل جهوده حتى اللحظة الأخيرة لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الفريق. أعتقد أنهم يتفاوضون معه حاليًا، وسنرى ما إذا كان الأمر سينجح، لأن قيود اللعب المالي النظيف صارمة للغاية بالنسبة لنا. قد يكون كيسيه خيارًا مطروحًا، ولكن بدون رحيل لاعبين يصبح من المستحيل التعاقد مع لاعبين جدد».