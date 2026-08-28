موراتا يعزز هجوم ليجانيس

تعاقد نادي ليجانيس الإسباني، الناشط بدوري الدرجة الثانية، الجمعة، مع المهاجم المخضرم ألفارو موراتا، على سبيل الإعارة من كومو الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار الشراء.

وخاض موراتا 26 مباراة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي مع كومو، الذي تأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهي المسابقة التي توّج بلقبها مرتين مع ريال مدريد.

بدأ موراتا مسيرته الاحترافية عام 2010 مع ريال مدريد، وأصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق الأول موسم 2013ـ2014، وفاز بكأس الملك ودوري الأبطال. في نهاية الموسم، انتقل إلى يوفنتوس، وأمضى عامين، فاز خلالهما بلقبين في الدوري.

بعد عودته إلى الريال 2016 وفوزه بلقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا، بدأ فصلاً جديدًا العام التالي مع تشيلسي، حيث لعب موسمًا ونصف الموسم.

وفي يناير 2019، عاد إلى الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد، ثم إلى يوفنتوس لموسمين على سبيل الإعارة. وفي 2024، أمضى نصف موسم مع ميلان قبل أن ينتقل إلى غلطة سراي التركي.



ومع المنتخب فاز موراتا ببطولتي أوروبا تحت 19 عامًا وتحت 21 عامًا، ثم دوري الأمم الأوروبية 2023 وبطولة أوروبا 2024 وكان يرتدي شارة القيادة. وخلال 87 مباراة، سجل 37 هدفًا، ليصبح رابع أفضل هدّاف في تاريخ البلاد.

وسيرتدي اللاعب القميص رقم 21، وسيتم تقديمه رسميًا الجمعة في ملعب «أونتايم بوتاركي».