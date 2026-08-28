إطلاق تذاكر مهرجان ولي العهد

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن عن طرح تذاكر النسخة الجديدة لعام 2026 رسميًّا عبر منصة «وي بوك»، لإتاحة الفرصة أمام عشاق رياضة الآباء والأجداد لتأمين مقاعدهم في الحدث التراثي الأكبر من نوعه بالمنطقة.

وينطلق المهرجان في نسخته الثامنة على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن، الخميس المقبل وحتى الـ 13 من سبتمبر المقبل، وسط توقعات بمشاركات قياسية ومنافسات قوية بين نخبة ملاك الهجن من السعودية ودول الخليج والعالم العربي، حيث رصدت اللجنة 2026 إجمالي جوائز مالية تتجاوز 50 مليون ريال للحدث.

وأوضحت اللجنة أن التذاكر المطروحة تم تقسيمها إلى خمس فئات متنوعة لتناسب كافة شرائح الجمهور، حيث تبدأ أسعار المقاعد في مدرج الجمهور العام من 10 ريالات، فيما تم توفير خيارات مميزة للمجموعات والعائلات تشمل طاولات خارجية 100 ريال، وطاولات منصة كبار الشخصيات (VIP) 1000 ريال، وتتسع هذه الطاولات لفئات تضم أربعة أو 10 أشخاص.

ودعت اللجنة المنظمة الراغبين في الحضور والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمهرجان إلى المبادرة بحجز تذاكرهم إلكترونيًا عبر الرابط المعتمد لضمان الدخول الفوري والاستمتاع بالتجربة التراثية المتكاملة التي تمزج بين عراقة الموروث وروح الترفيه الحديث.