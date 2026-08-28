كاريلي: انسجمنا وسيطرنا.. بوريتش: اللاعبون مرهقون

أبدى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، ارتياحه بعد تحقيق الفريق الانتصار الأول في دوري روشن السعودي النسخة الجارية، مبينًا أنَّ فريقه سيطر على مجريات المواجهة التي جمعته بأبها، الجمعة.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية فاز الفيحاء على أبها 3ـ2، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، بعد خسارته مرتين وتعادله في الجولات السابقة.

وقال كاريلي، في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «سعيد جدًّا بتحقيق أول فوز في الدوري لهذا العام، نحن سيطرنا على مجريات المباراة، وهناك العديد من الأمور تحسنت بالفريق من خلال اللعب بشكل مباشر والانسجام العالي بين أفراد الفريق».

وأضاف: «ما زلنا في البدايات، وتنتظرنا مباريات عديدة نعمل من خلالها على تحسين الأداء الفني للفريق».

بدوره، أرجع الكرواتي دامير بوريتش، مدرب أبها، الخسارة إلى إرهاق عدد من اللاعبين وتوظيف لاعبين في غير مركزهم.

وذكر المدرب الكرواتي في المؤتمر الصحافي: «قبل المباراة تحدثت عن بعض المشاكل التي تواجهنا خلال هذه الفترة أبرزها الإرهاق الذي كان يعاني منه الفريق، حيث إننا نلعب عدة مباريات في وقت قصير».

وتابع: «لدينا الظهير الأيمن مصاب، واضطررت أن أشرك بديلًا عنه يلعب في غير هذا المركز، وكذلك حدثت إصابة للاعب المحور مع بداية المباراة، وسنعمل على علاج اللاعبين المصابين».

واختتم حديثه قائلًا: «أبارك للفيحاء هذا الفوز المستحق، لأنه قدَّم مباراة كبيرة، ويجب علينا أن نصحح الأخطاء التي وقعنا فيها».