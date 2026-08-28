بضربة أوكو.. الرياض يكتب الانتصار الأول

سجَّل فريق الرياض الأول لكرة القدم انتصاره الأول على نظيره نيوم في دوري روشن السعودي بالتغلُّب عليه 1ـ0، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويدين الفريق العاصمي بانتصاره إلى الجناح الفرنسي تيدي أوكو الذي أحرز هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 61، مانحًا الرياض فوزه الأول في الدوري خلال الموسم الجاري.

ووضع الرياض بهذا الانتصار حدًّا لتفوُّق نيوم عليه، إذ خسر أمامه في مواجهتَي الموسم الماضي 2ـ3 و0ـ1.

ورفع الفريق رصيده إلى أربع نقاط، فيما بقي نيوم عند ست نقاط بعد تلقيه الخسارة الثانية هذا الموسم.

ويواجه الرياض في الجولة المقبلة الأهلي في جدة، الجمعة المقبل، فيما يلتقي نيوم فريق الخليج، الخميس، ضمن الجولة ذاتها.