ناجويا.. اليابان توفر سكن 17 ألف مشارك

أعلن منظمو دورة الألعاب الآسيوية في اليابان والمجلس الأولمبي الآسيوي، الجمعة، توفير مقرات لجميع الرياضيين والمسؤولين الذين يتجاوز عددهم 17 ألفًا، والذين سجلوا قبل انتهاء مهلة التسجيل في يوليو الماضي.

وجاء البيان المشترك الصادر عن اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية في آيتشي والمجلس الأولمبي الآسيوي بعدما أخبر ‌المنظمون «رويترز» ‌قبل يومين بأنهم يبحثون ​سبل ‌خفض ⁠أعداد ​المشاركين بعد ⁠أن تجاوز المسجلون السقف المستهدف البالغ 15 ألف شخص.

وجاء في البيان: «توفرت مقرات سكن مناسبة للألعاب لجميع الرياضيين والمسؤولين الذين يزيد عددهم عن 17 ألفًا، والمسجلين في دورة الألعاب الآسيوية قبل ⁠إغلاق باب التسجيل في يوليو».

وأضاف البيان: «ما ‌لم تكن ‌هناك ظروف استثنائية، لم ​ولن نسمح بأي ‌تسجيلات إضافية».

وكان المجلس الأولمبي الآسيوي أعلن ‌الأسبوع الماضي أن عدد المسجلين ارتفع إلى حوالي 17 ألفًا، منهم 11 ألف رياضي وستة آلاف مسؤول، للمشاركة في الألعاب المقررة في ‌ناجويا ومنطقة آيتشي في الفترة من 19 سبتمبر إلى ⁠4 ⁠أكتوبر المقبلين.

ويثير هذا الارتفاع مخاوف لوجستية تتعلق بخطط السكن، إذ لن تتضمن الدورة قرية رياضية تقليدية.

ويعتزم المنظمون بدلًا من ذلك توزيع الرياضيين والمسؤولين على فنادق ووحدات سكنية خشبية مؤقتة في ناجويا، إضافة إلى سفينة الرحلات البحرية «كوستا سيرينا».

ورغم المخاوف بشأن ارتفاع أعداد المشاركين، أكد ​كل من ​المجلس الأولمبي الآسيوي والمنظمون أن الاستعدادات للألعاب تسير وفق الجدول الزمني المحدد.