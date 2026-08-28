فض شراكة السهلاوي.. رونالدو هداف النصر التاريخي في «المحترفين»

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، الهدَّاف التاريخي لـ «الأصفر» في بطولة دوري المحترفين برصيد 104 أهداف، متجاوزًا محمد السهلاوي بفارق هدفٍ واحدٍ.

وفضَّ «الدون» شراكته مع السهلاوي، مهاجم النصر السابق، بفضل هدفٍ سجَّله في مرمى التعاون خلال مباراة الفريقين، الجمعة، لحساب الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وأحرز المهاجم الأسطوري هدفه في الدقيقة 50 من المباراة محوِّلًا بلمسةٍ تسديدة زميله الفرنسي محمد سيماكان، قلب الدفاع، إلى داخل مرمى التعاون.

ووصل رونالدو إلى هدفه الـ 104 بعد خوضه 110 مباريات في البطولة، جميعها بقميص النصر الذي انضم إليه يناير 2023 إثر فك علاقته التعاقدية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

في المقابل، وصل السهلاوي إلى أهدافه الـ 103 في الدوري بقميص النصر على مدى 204 مباريات.

ويملك السهلاوي 105 أهدافٍ في الدوري إجمالًا، منها اثنان بشعار التعاون، متفوِّقًا على رونالدو بهدفٍ واحدٍ.

ويحتاج رونالدو إلى تسجيل هدفٍ إضافي في الدوري حتى يعادل رقم السهلاوي، ويقاسمه المركز الرابع ضمن لائحة هدَّافي البطولة تاريخيًّا منذ انطلاقها موسم 2008ـ2009.

ويتصدَّر السوري عمر السومة اللائحة بـ 162 هدفًا، يليه المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم التعاون الحالي، برصيد 158، فيما يقف المعتزل ناصر الشمراني ثالثًا بواقع 126 هدفًا.