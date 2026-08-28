الهلال يمزق شباك الخليج بأول خماسيات الدوري

دشَّن فريق الهلال الأول لكرة القدم خماسيات الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، بعدما اكتسح مضيفه الخليج بنتيجة 5ـ1، مساء الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، لحساب الجولة الرابعة.

وحسم «الأزرق» اللقاء من شوطِه الأول، محرزًا خلاله أهدافه كاملة فيما استقبل مرماه هدفًا، وفي الشوط الثاني أهدر لاعبوه العديد من فرص زيادة النتيجة، وتصدّى حارسه المغربي ياسين بونو لركلة جزاءٍ نفذها المهاجم الجامبي موسى بارو.

وأحرز الفرنسي قادر ميتي، مهاجم الضيوف، أول أهداف المواجهة في الدقيقة 15. وأضاف الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني في الدقيقة 29. وقلّص الخليج الفارق بهدفٍ للجناح صالح العمري في الدقيقة 38. بعدها، انهمرت ثلاثة أهداف هلالية على شباك صاحب الأرض، بدأها الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقيقة 40، تلاه الجناح الهولندي كريسينسو سمرفيل في الدقيقة 43، والجناح سلطان مندش في الدقيقة 45+2.

وعند الدقيقة 64، احتسب الحكم الروماني إستفان كوفاتش ركلة جزاءٍ للخليج بعدما أمسك المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي الكرة بيده من أجل تنفيذ ركلة مرمى. وتقدّم بارو لتسديد الجزائية، في الدقيقة 67، وتصدّى لكرته بونو.

وبات الهلال أول فريقٍ ينتصر بأكثر من أربعة أهداف في الموسم الجاري من الدوري، علمًا أن مباراته مع الأهلي، ضمن الجولة الثالثة، أُجِّلَت إلى الثلاثاء بسبب انشغال الفريق الجدّاوي الأسبوع الماضي بمواجهة أوكلاند إف سي النيوزيلندي ضمن كأس القارات للأندية.

ورفع فريق المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي عدد نقاطه إلى 9، بالحفاظ على علامة الفوز الكاملة، وتجمّد رصيد فريق المدرب البرتغالي جوزيه جوميز عند 3 نقاط بعد التعرّض لخسارة ثالثة.