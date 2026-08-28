دراجات إسبانيا

الدرَّاجون ينطلقون من نقطة البداية خلال المرحلة السابعة من سباق فولتا إسبانيا 2026 بطول 149.8 كيلومتر بين فال دالبا وأرامون فالديليناريس، الجمعة (وكالات)