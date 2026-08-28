الهلال يقهر جوميز 10 مرات متتالية

حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم، الجمعة أمام مضيفه الخليج، فوزه العاشر تواليًا على المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، الذي قاد سابقًا الأهلي والتعاون والفتح.

واكتسح الهلال الخليج، على ملعب الأمير محمد بن فهد الدمام، بنتيجة 5ـ1، ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي، وجاءت الأهداف الستة خلال الشوط الأول.

وهذه الخسارة هي الـ 14 لجوميز على يدَي الفريق الأزرق، من أصل 16 مواجهة كسِب اثنين فقط منها.

وتعرض البرتغالي أمام الفريق ذاته لأكبر خسارة في مسيرته التدريبية. ففي يناير من العام الماضي، هُزِم الفتح تحت قيادته 0ـ9 من الهلال، لحساب نسخة 2024ـ2025 من الدوري.

وخسِر جوميز من «الأزرق» 8 مراتٍ مع التعاون و5 مع الفتح. وخسارتُه مع الخليج، الجمعة، هي العاشرة له على التوالي أمام الفريق العاصمي.

وبدأت هذه السلسلة السلبية للمدرب في مايو 2017، علمًا أنه فاز على الهلال مع التعاون في دوري 15ـ2016، ومع الأهلي في مباراة كأس السوبر السعودي 16ـ2017.