قلب الطاولة.. النصر يكرر ثاني أطول سلسلة أمام التعاون

هزم فريق النصر الأول لكرة القدم نظيره التعاون للمرة الثالثة على التوالي في دوري روشن السعودي، معادلًا ثاني أطول سلاسل انتصاراته أمام منافسه القصيمي على صعيد البطولة، بعدما استطاع قلب تأخره بهدف إلى فوز 2ـ1، مساء الجمعة، في مباراة احتضنها ملعب «الأول بارك» ضمن الجولة الرابعة.

وتقدم التعاون أولًا بهدف لبسّام الحريجي في الدقيقة 11 مستغلًا كرة ارتدت من عارضة مرمى النصر الذي حرسه نواف العقيدي للمرة الأولى خلال الموسم الجاري.

وقلب الفريق المضيف الطاولة على منافسه بثنائية بدأها البرتغالي سامو كوستا، لاعب الوسط، في خامس دقائق الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وأنهاها مواطنه الأسطوري كريستيانو رونالدو، رأس الحربة، في الدقيقة 50.

وبهذا الهدف، أصبح رونالدو الهدّاف التاريخي للنصر في بطولة دوري المحترفين برصيد 104 أهداف، متجاوزًا محمد السهلاوي، مهاجم الفريق السابق.

وفاز النصر على التعاون مجددًا بعدما هزمه في مواجهتي النسخة الماضية من الدوري، ليكرر سلسلة افتتحها بلقائهما في الدور الثاني من نسخة 2020ـ2021 وأكملها بحسم مباراتي النسخة التالية.

ويملك الفريق العاصمي سلسلة واحدة أطول، بواقع 5 انتصارات متتالية على التعاون، افتتحها في الدور الأول من نسخة 2011ـ2012، وأنهاها في الدور ذاته من نسخة 2013ـ2014.

وواصل حامل لقب الدوري انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي محققًا العلامة الكاملة في النسخة الجارية، بعد إسقاط الفتح 3ـ0، والرياض 4ـ0، والاتفاق 3ـ2، ثم التعاون بثنائية مقابل هدف واحد.

وعجز الفريق القصيمي عن إحراز أي انتصار في الدوري، مسجلًا خسارتين أولاهما أمام الخلود 2ـ3، مقابل تعادلين سلبيين مع الخليج والفيحاء.

ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة، متصدرًا جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد التعاون عند نقطتين.