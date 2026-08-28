هجر والعلا يعودان بالفوز.. والسلبية تخيّم على ضمك والعروبة

قلبَ فريق هجر الأول لكرة القدم تأخره بهدفٍ إلى فوزٍ بـ 3ـ2 على مضيفه الرائد، فيما عاد العلا بالنقاط الثلاث بتغلُّبه 1ـ0 على الأنوار، وخيَّم التعادل دون أهدافٍ على مواجهة ضمك والعروبة، الجمعة، ضمن الجولة الثانية من دوري يلو للدرجة الأولى.

وعلى ملعبه في بريدة، تقدَّم الرائد بتوقيع الليبيري سلمون ميداس، لاعب الوسط، في الدقيقة 4 من تسديدةٍ، أرسلها إلى سقف المرمى بعد أن تهيَّأت الكرة أمامه من ركلةٍ ركنيةٍ، لكنَّ هجر أدرك التعادل من تسديدةٍ قويةٍ في المرمى، أطلقها حمد العربي «54».

وفي الشوط الثاني، تواصلت هجمات الفريقين، لكنْ دون فاعليةٍ حتى نجح عبد الله اليوسف في تسجيل الهدف الثاني لهجر من ركلةٍ حرةٍ في الدقيقة 65. وانتظر حمود الشمري خمس دقائق ليدرك التعادل للرائد من كرةٍ رأسيةٍ خادعةٍ، غالطت الحارس.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق، عاد اليوسف لزيارة الشباك مسجلًا الهدف الثالث لهجر من ركلةٍ حرةٍ أخرى، ليصعد بفريقه إلى المركز التاسع بثلاث نقاطٍ بعد خسارة الجولة الأولى 0ـ3 أمام جدة. أمَّا الرائد، فبقي في مركزه الخامس بثلاث نقاطٍ أيضًا بعد أن فاز في الاختبار الأول على العروبة 1ـ0.

وعلى ملعب الأنوار في حوطة بني تميم، نجح العلا في العودة بنقاط المباراة بفضل هدف المهاجم الهولندي سيلا سو في الشوط الثاني.

ودخل الأنوار المباراة بنقطةٍ واحدةٍ من تعادله أمام البكيرية دون أهدافٍ، مقابل ثلاثٍ للعلا بعد فوزه على الجبلين 3ـ1.

وعلى الرغم من المحاولات المتعدِّدة من كلا الجانبين إلا أنهما فشلا في زيارة الشباك طوال الشوط الأول الذي انتهى كما بدأ.

وفي الحصة الثانية، ارتفعت وتيرة الأداء، لكنْ أيضًا دون فاعليةٍ واضحةٍ أمام المرمى حتى جاءت الدقيقة 71 عندما تلقَّى المدافع عبد العزيز العلاوي كرةً في أقصى الجهة اليمنى، ليرسلها داخل منطقة الجزاء، وتجد أمامها سيلا سو الذي استقبلها بمهارةٍ قبل أن يسدِّدها داخل الشباك.

ولم تفلح محاولات الأنوار لإدراك التعادل فيما تبقَّى من وقتٍ، ليعلن الحكم نهاية المباراة، ليرفع العلا رصيده إلى ست نقاطٍ في المركز الثاني بفارق الأهداف عن جدة، فيما بقي صاحب الضيافة بنقطةٍ واحدةٍ في المركز الـ 17.

وفي خميس مشيط، انتهت مباراة ضمك وضيفه العروبة بالتعادل السلبي، ودون أي إثارةٍ من الفريقين.

وهذا التعادل الثالث بينهما في مباراتهما الـ 11. وكان العروبة كسب مواجهتين في دوري روشن السعودي موسم 2024ـ2025.

ورفع ضمك رصيده إلى نقطتين في المركز الـ 13، بينما حجز العروبة بنقطةٍ واحدةٍ المركز الـ 16.